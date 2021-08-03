إحداها مصرية.. أكبر 5 شركات ناشئة بالشرق الأوسط: قيمتها تفوق المليار

أثار إدراج شركة «سويفل SWVL» الناشئة للنقل الجماعي، في بورصة «ناسداك دبي» الأسبوع الماضي، الكثير من التساؤلات حول الشركات الناشئة، وكيف وصلت إلى هذا المستوى المالي، حيث تخطت القيمة السوقية لـ «سويفل» المليار دولار، بعد إعلان اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «Queen’s Gambit Growth Capital».

وهناك العديد من الشركات التي ظهرت في العقد الأخير، حققت قصص نجاح قادتها إلى نادي المليار دولار، وأسسها رواد أعمال عرب، وجاءت الشركات الخمس وفقاً لـ «فوربس»، كالتالي:

سويفل

االمقر: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2017

القيمة السوقية: 1.5 مليار دولار

تأسست شركة سويفل في مصر على يد رواد الأعمال مصطفى قنديل، ومحمود نوح وأحمد صباح، ونقلت مقرها إلى دبي في نهاية 2019، وجاءت الشركة في المركز الثاني ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط (أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط) في عام 2020، بتمويل بلغ وقتها 92 مليون دولار.

كيتوبي

المقر: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2018

القيمة السوقية: أكثر من مليار دولار

تأسست مؤسسة كيتوبي الناشئة في عام 2018 على يد محمد بلوط، وسامان داركان، وبدر عطايا، وآندي أريناس، وتدير الشركة ما يزيد على 60 مطبخًا سحابيًا في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، من خلال شراكات مع أكثر من 200 علامة تجارية، وكانت كيتوبي في المركز الثالث ضمن قائمة (أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط) لعام 2020.

فوري

المقر: مصر

تاريخ التأسيس: 2008

القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار

تأسست فوري على يد أشرف صبري، وتم قيدها في البورصة المصرية في 2019، وهي تتيح للمستخدمين دفع الفواتير وشحن كروت الكهرباء والهواتف وغيرها من الخدمات الأخرى، ولدى الشركة أكثر من 29.3 مليون عميل من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وارتفع حجم عمليات التحصيل التي تتم من خلالها إلى 81 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) في عام 2020. ولديها أكثر من 225 ألف نقطة خدمة في 300 مدينة بأنحاء مصر.

كريم

المقر: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2021

القيمة: 3.1 مليار دولار

تأسست شركة كريم للنقل التشاركي على يد رواد الأعمال ماغنوس أولسن ومدثر شيحة وعبدالله إلياس، ونمت سريعًا لتنتشر عملياتها في أكثر من 100 مدينة بأنحاء 13 دولة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقد تجاوزت قيمتها مليار دولار في نهاية 2016، وتم تقييمها بنحو ملياري دولار في جولة تمويل خلال 2018.

واستحوذت «أوبر» على منافستها في الشرق الأوسط «كريم» في عام 2020 مقابل 3.1 مليار دولار، في أكبر صفقة بقطاع التكنولوجيا في المنطقة آنذاك، وتستمر «كريم» في إدارة عملياتها بشكل منفصل تحت علامتها التجارية.

سوق دوت كوم

المقر: الإمارات

تاريخ التأسيس: 2005

القيمة: أكثر من مليار دولار

تأسس موقع سوق دوت كوم في عام 2005، وانتشر سريعًا ليصبح أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية في غضون سنوات قليلة، وجذبت الشركة استثمارات ضخمة من مستثمرين دفعت تقييمها لتجاوز حاجز المليار دولار في 2016، وذلك قبل عام واحد فقط من استحواذ شركة أمازون الأميركية العملاقة عليها بقيمة بلغت 650 مليون دولار، بحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية.