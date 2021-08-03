موعد فصل الشتاء في مصر 2021 جغرافيا وفلكيا

درجات حرارة ونسب رطوبة مرتفعة، تشهدها أغلب محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية، دفعت الكثيرون إلى التساؤل عن موعد فصل الشتاء في مصر 2021، الذي تنخفض فيه درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نسبيًا تتخلله نسمات هواء باردة على الأنحاء كافة.

وتستعرض «الوطن» موعد فصل الشتاء في مصر 2021 وفقًا لحسابات الفصول وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

موعد فصل الشتاء في مصر 2021

وتقول الدكتور إيمان شاكل وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الشتاء يبدأ فلكيًا وجغرافيًا في الـ21 ديسمبر من كل عام.

ووفقًا للحسابات الفلكية فإنّ فصل الشتاء يستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وينتهي في الـ20 من مارس، ليبدأ بعده فصل الربيع في الـ21 من الشهر ذاته وينتهي في الـ20 من يونيو 2021.

وعن سمات فصل الشتاء، أوضحت «شاكر» أنّها تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وبرودة في الطقس سواء في النهار أو الليل، وأحيانًا فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة، مشيرة إلى أنّه لا يمكن التنبؤ بأنّ فصل الشتاء هذا العام هو الأبرد أو الأسخن من ذي قبل، إذ يتم تحديد معدلات درجات الحرارة وكميات الأمطار عن طريق التنبؤات الفصلية، ويتم دائمًا التنويه عن حالات عدم الاستقرار على البلاد قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل وإذاعتها في وسائل الإعلام والوسائل المعنية.

وتتمثل النصائح التي يجب اتباعها خلال فصل الشتاء في الآتي:

- تناول الفواكه الطبيعية الغنية بفيتامين سي، كاليوسفي، والبرتقال، والجوافة.

- تناول عصير الليمون، وإضافته لبعض الأطعمة كالسلطة أو الفول، لأنه يساعد على قتل الميكروبات التي تكثر خلال البرد وتؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- تجنب المشروبات الساقعة والمياه المثلجة أو الباردة، من الأفضل تناول المياه في نفس درجة حرارة الغرفة.

- تناول المشروبات الساخنة، كالكراوية، والكركديه، والكاكاو.

- ممارسة الرياضة لأنها تقي من الأمراض المرتبطة بدخول الشتاء، مثل الاكتئاب.

- تناول الكمون كمشروب ساخن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، ويحمي الصدر، ومفيد للكحة.

- تناول الشوفان، والتفاح، والمكسرات، لزيادة المناعة من الإصابة بأمراض الشتاء.