«أمناء النيل الأهلية» يختار وائل عقل رئيسا للجامعة بأكتوبر

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ اختيار وترشيح مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، الدكتور وائل عقل؛ رئيسا لجامعة النيل؛ خلفا للدكتور طارق خليل؛ المنتهية رئاسته في 31 يوليو الماضي.

وفي أول تصريح له عقب توليه المسئولية، قال الدكتور وائل عقل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية؛ لمجتمع الجامعة: «لقد حظيت بشرف اختيار مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية لي لقيادة الجامعة خلفاً للأستاذ الدكتور طارق خليل القيادي الرائد والأب الروحي للجامعة؛ والذي كان أول من حمل راية الجامعة منذ إنشائها كأول جامعة مصرية أهلية بحثية في القرن الحالي؛ وحافظ عليها في خضم التغيرات والمؤثرات التي شهدتها الجامعة في تاريخها».

وأضاف: «إنه لمن عظيم الشرف لي تقلد هذا المنصب الرفيع والاضطلاع بمسئولية الحفاظ على استدامة الجامعة ونموها المستمر وتحقيق أهدافها المتنامية ورسالتها في خدمة المجتمع، وذلك تتويجاً لعملي في الجامعة لما يزيد عن 12 عاماً، وتشبعي بالفكر الذي نشأت عليه وانخراطي في المجتمع الأكاديمي والبحثي المصري والعالمي».

وقال الدكتور وائل عقل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية الجديد؛ «لقد انضممت للجامعة منذ عام 2008، وساهمت في إنشاء العديد من البرامج الناجحة في الجامعة، وإنشاء وإعادة تأهيل كليات بها ومراكز بحثية وصناعية عالمية؛ وشرفت بعمادة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في عام 2017، ثم نائباً لرئيس الجامعة في 2019، وقدت عجلة التحول الرقمي في كل مجالات الجامعة الأكاديمية والإدارية، واعتمدت خلال عملي بالجامعة على مبادئ راسخة تنطوي على الحفاظ على قيمة العمل الجاد والترقي المستمر في كل المجالات، والحفاظ وتحقيق أرقى مستويات التعلم والبحث العلمي مع إيماني الشديد بقدرة الجامعة على التفوق المحلي والعالمي في جودة الخريجين ومدى إسهامها في المجتمع وترسيخ فكر وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في كل أوجه العمل في الجامعة والتميز في المجالات البحثية الحديثة والتي تقود العالم الآن وتشكل آليات تطوره، كتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وما يشمله ذلك من أفرع متعددة، والأنظمة الاقتصادية، وإدارة الأعمال المبنية على التقنيات الرقمية في الاقتصاد، وتحليل البيانات مع علوم إدارة التكنولوجيا والتي ترسخ مهارات تطويع العلم والتكنولوجيا لتحقيق الرخاء الاقتصادي وابتكار مجالات وتطبيقات ومنتجات ريادية قادرة على تغيير شكل وتركيبة الاقتصاد القومي والعالمي».

الجدير بالذكر أن الدكتور وائل عقل؛ حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية؛ وماجستير العلوم في الهندسة من كلية الهندسة – جامعة عين شمس في عامي 1995، 1999؛ ثم ماجستير العلوم في الهندسة والدكتوراه في أنظمة التحكم والمواد الذكية من قسم الهندسة الميكانيكية - جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية في عامي 2002، 2004.

تدرج الدكتور وائل عقل في العمل الأكاديمي منذ 2005، بعد عمله كأستاذ زائر في الولايات المتحدة حتى حصل على درجة الأستاذية في عام 2016؛ والتحق بجامعة النيل منذ عام 2008 بجانب عمله الأكاديمي والبحثي في جامعة عين شمس كأحد المسؤولين عن استحداث مجال الهندسة الميكانيكية والميكاترونيات في الجامعة وإنشاء هيكل متكامل يشمل مرحلة البكالوريوس والماجستير ومركزاً بحثياً صناعياً معتمداً عالمياً.

وخلال مساره الأكاديمي والبحثي تقلد الدكتور وائل عقل العديد من المناصب الإدارية في جامعة النيل؛ بدايةً كمدير لبرنامج الهندسة الميكانيكية في عام 2012، ثم مديراً لبرنامج ماجستير العلوم في الميكاترونيات في عام 2014، وهو أول برنامج ماجستير ذو درجة مزدوجة مع 3 جامعات أوروبية مرموقة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا؛ وفي عام 2017 تقلد الدكتور وائل عقل منصب عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية ثم نائباً لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية في عام 2019.