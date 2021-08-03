بعد عام من طرحها.. «البنط العريض» لـ الجاسمي تصل إلى نصف مليار مشاهدة

تجاوزت أغنية «بالبنط العريض» للفنان حسين الجسمي، نصف مليار مُشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قبل عامٍ تقريبًا، حيث يُعد هذا الرقم استثنائيًا، ونادراً ما تُحققه أغنية عربية في تلك الفترة الوجيزة.

أغنية «بالبنط العريض» من غناء حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، وتقول كلمات الأغنية:

(حبيبي بالبُنط العريض، غالي وأقرب من الوريد

حالتي تتشخص جُنون، بيقولوا لي أنا بيك مريض

أتاري كُل ما أحب فيك، بدمنك وبقيت مزاج

أتلحق بقى دي في إيديك، ما إنت في لُقاك العلاج

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما إنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد

حبيبي خذها ومني ليك، مشتريك آه مشتريك

فوق ما تتصور كمان، والوحيد ولا ليك شريك

لو أنا هوصفك أوصف إيه، عُقد فُل أبيض وفيه

قلب بيدلدق حنان، مِـلكي بقى وأنا أدرى بيه

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد، جديد

لقيت الطبطبة

ضحكتك فيها كهرباء

آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما أنتش بعيد

ضحكتك فيها كهرباء، ببقى زي واحد جديد)

يذكر أنّ حسين الجسمي منذ عام 2010، وبالتحديد عقب انفصاله عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ابتعد تماما عن طرح أي ألبومات غنائية، وأصبح مكتفيا بطرح أغنيات سنجل، ما بين مصرية وخليجية.