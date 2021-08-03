قبل استخدام بطاقتك الائتمانية.. تعرف على ثلاثة أشياء تجنبك الديون

بداية قبل أن تبدأ الإنفاق من بطاقة ائتمانية جديدة، تأكد من التعرف على المميزات والفوائد التي تقدمها لك هذه البطاقة، لضمان حصولك على أقصى قيمة من كل بطاقة.

ربما أصبح الحصول على بطاقة ائتمان جديدة حافزاً على كثرة التسوق وامتلاك الكثير من الأشياء التي لا تغطيها الأموال التي نمتلكها، وربما تتطلع إلى تلقي مكافأة تسجيل كبيرة، والاستفادة من بعض المكافآت التي تقدمها بطاقتك، ولكن الأمر ليس دائمًا بهذه البساطة مثل تنشيط بطاقة جديدة والبدء في الإنفاق.

إذا كنت جديدًا على بطاقات الائتمان ولم تستخدمها من قبل، أو قمت بترقية بطاقتك القديمة إلى بطاقة أخرى تقدم مكافآت ومزايا أفضل، فإن إعداد كل شئ بشكل صحيح متعلقاً بالبطاقة الائتمانية، يمكن أن يساعدك على تجنب الأخطاء المكلفة، وكذلك توفير بعض الأموال.

وفيما يلي ثلاثة أشياء يجب القيام بها عندما تحصل على بطاقة ائتمان جديدة، وأخرى يمكنك تخطيها:

1. إعداد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

بمجرد أن تقوم باستلام بطاقتك الجديدة، قم بتنزيل التطبيق الخاص بجهة إصدار بطاقتك، يمكنك إدارة كل ما يخص بطاقتك الائتمانية تقريبًا باستخدام هاتفك الذكي، بدءًا من التحقق من درجة الائتمان الخاصة بك إلى مراجعة كشف حسابك وحتى تجميد بطاقتك أو إلغائها إذا أضعت مكانها،.بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك معظم موفري بطاقات الائتمان بإعداد إشعارات الدفع بحيث يمكنك الحصول على تنبيه في أي وقت يتم فيه استخدام بطاقتك، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في مراقبة أين تذهب أموالك أو معرفة ما إذا كان هناك أي احتيال تم اكتشافه على حسابك.

2. التسجيل في الدفع التلقائي

أهم شئ يمكنك القيام به باستخدام بطاقة الائتمان هو سدادها في الوقت المحدد وبالكامل كل شهر، وهذا هو سبب أهمية التسجيل في الدفع التلقائي، هذا يضمن أنك لن تفوت أي دفعة أبدًا ويساعدك على بناء درجة ائتمان قوية وتجنب تراكم الفوائد المكلفة على إنفاقك، ويقول مات شولز، خبير بطاقات الائتمان في LendingTree: «حتى مجرد دفعة واحدة متأخرة يمكن أن تلحق ضررًا كبيرًا بائتمانك، خاصة إذا كنت شخصًا بدأ للتو في الحصول على الائتمان، فمن المهم حقًا أن تدفع كل شهر».

3. تفعيل المكافآت الخاصة بك

في حين أن العديد من بطاقات الائتمان ستمنح العملاء تلقائيًا المكافآت التي يعلنون عنها، مثل استرجاع 2x نقطة في محلات السوبر ماركت، أو استرداد نقدي بنسبة 1٪ على المشتريات، يطلب منك البعض الآخر التسجيل في مكافآت محددة إذا كنت ترغب في الاستفادة منها.

تقدم بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية ائتمانًا شهريًا بقيمة 10 دولارات أمريكية على الإنفاق السلس، ولكن فقط للمستخدمين الذين يذهبون إلى التطبيق أو الموقع ويقومون بتنشيط المكافأة، على سبيل المثال. إذا لم يفعلوا ذلك فلن تطبقه American Express تلقائيًا على عمليات الشراء السلسة.

ويقول شولز: «بالنسبة للبنوك، يتمثل جزء من حساباتها عند إنشاء البطاقة في فهم أنه لن يستفيد الجميع من كل ما يتم تقديمه بشكل أساسي، من خلال جعل الأشخاص يتخذون خطوة أو خطوتين إضافيتين للاشتراك للحصول على مكافأة معينة، فإنه يصل إلى المكان الذي قد يكون فيه البنك قادرًا على منح المزيد من المكافأة للأشخاص الذين كانوا على استعداد للعمل من أجلها دون إعطائها للجميع».