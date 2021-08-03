حددت وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية موعد مهرجان القلعة الدولي 2021، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد في كافة ارجاء مصر، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، ومن المقرر أن ينطلق 15 أغسطس المقبل، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مهرجان القلعة الدولي 2021.

تفاصيل مهرجان القلعة الدولي 2021

- مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء سيشهد تنوع وتعدد من الثراء الفني.

- تشمل الفعاليات عروضًا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربى.

- يحيي فعاليات المهرجان كل من أطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة، أوركسترا القاهرة الاحتفالي بمشاركة ثنائي الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي.

- نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه «على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه «سوريا»، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة «الأردن»، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب، هشام عباس، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات «المغرب»، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته».

تكريمات مهرجان القلعة الدولي 2021

ومن المقرر، أن يجرى تكريم كلا من المطرب أمجد العطافي، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامى أمجد مصطفی، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حماده السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.