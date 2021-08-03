5 ملاين جنيه لإنشاء مبنى متعدد الطوابق بمكتبة مصر العامة بالمنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، السفير رضا الطايفي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكتبة مصر العامة بالمنيا.

حضر اللقاء الذي استمر لنحو ساعة ونصف الساعة، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، والدكتورة امل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا.

ناقش المحافظ، خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، وتلعب دوراً محورياً في توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات للعمل علي تطوير الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالمنيا، والتي جاء من أهمها تخصيص 5 ملايين جنيه دعم من وزارة التخطيط، لإنشاء مبنى جديد متعدد الطوابق بالمكتبة على مساحة 300 متر تقريبا، ويضم مسرحًا مغطى، وعدد من القاعات المتنوعة الاستخدام.

وأكد المحافظ خلال اللقاء علي أهمية الدور الإيجابي التي تقوم به مكتبة مصر العامة بالمنيا التي تقع بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، ودورها الثقافي في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين علي العمل بالمكتبة.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى عدد من المطالب والمقترحات، حيث اكد علي تقديم كافة سبل الدعم للمكتبة لإيمانه الكامل بأهمية ودور المكتبات في نشر الثقافة والوعى في المجتمع.