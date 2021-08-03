افتتاح فعاليات معسكر مهارات ريادة الأعمال بمشاركة 100 طالب بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معسكر مهارات ريادة الأعمال، والذي ينظمه نادي «ريادة الأعمال» التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها)، ويستمر لمدة 4 أيام متواصلة بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لنوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد مرسي مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية، و100 طالب وطالبة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة بنها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على الاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى ثروة اقتصادية.

وأضاف «الجيزاوي»، أن الجامعة أنشأت أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكارية وربطها بالصناعة، مشيرًا الى أن الدولة لديها إرادة قوية للاستثمار أيضا في الشباب كقيادات شابة قادرة على الإدارة واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن معسكر مهارات ريادة الأعمال يأتي في إطار مشاركة الجامعة لتعزيز نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى أهمية تأهيل الطلاب بالمعارف والمهارات الخاصة بسوق العمل، والتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى فى دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا لإعداد كوادر علمية وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.

وأوضح الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة لديها خبرة طويلة في البرامج الخاصة بريادة الأعمال ولديها قصص نجاحات كبيرة في هذا المجال، حيث يوجد لدى الجامعة 18 مدربًا في مجال ريادة الأعمال وتوفير وظائف لائقة للشباب.