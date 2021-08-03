أسماء حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات رؤساء المباحث.

وشملت الحركة، تولي المقدم أحمد سعيد رئيسا لمباحث السيدة زينب، والمقدم كريم البحيري للمطرية، المقدم حسام عشماوي رئيسا لمباحث قصر النيل، والمقدم محمد عبدالمنعم لقسم الوايلي.

وشملت الحركة، تولي المقدم أحمد عاطف مباحث نصر تانى، والمقدم إسلام مقبل مدينة نصر أول، المقدم محمد محيي لقسم الشروق، المقدم أحمد ماضي لمباحث 15 مايو، والمقدم مصطفى البلتاجي للتجمع خامس، والعقيد وائل عرفان مفتش حلوان، والمقدم عويس ريس لشبرا، والمقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث السلام تاني، والمقدم عمرو خاطر مفتش الجنوب، والمقدم أحمد فرج بحلوان، والمقدم محمد السيسي للبساتين.

ونقل المقدم محمود إسماعيل من المقطم إلى منشأة ناصر، والمقدم محمد محيي الشروق، والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث السلام أول، المقدم أحمد قدري الأزبكية، المقدم محمد علي الزاوية الحمراء، والمقدم محمد الشيخ قسم عابدين، المقدم معتز زايد الأميرية.

وشهدت الحركة، الدفع بعدد من الضباط الشباب ذو الخبرة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، ولتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية.

جدير بالذكر، أن مديرية أمن القاهرة، اعتمدت منذ أيام قليلة، حركة تنقلات رؤساء القطاعات، وتولى العميد وائل الشموتي قطاع الجنوب، خلفا للواء محمد الشرقاوي، الذي تم تصعيده نائبا ثانيا لمدير مباحث القاهرة.

كما اعتمدت تعيين العميد عماد أبو ستيت لمباحث الآداب، واللواء سامي العراقي لمباحث التموين، واللواء علي نور الدين مديرا لقطاع الغرب، واللواء محمد السيد لقطاع الشمال.