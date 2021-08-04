قبل عرضه اليوم في السينمات.. أبرز معلومات عن فيلم النمس والإنس

تعيش السينما، خلال هذه الفترة، حالة كبيرة من النشاط الفني، واليوم تستعد لاستقبال فيلم «النمس والإنس» للفنان محمد هنيدي والذي سيتم عرضه في كل دور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

أبطال فيلم النمس والإنس

وقبل عرضه في السينمات نبرز لكم أهم المعلومات عن فيلم «النمس والإنس» والذي يشارك في بطولته محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وبيومى فؤاد وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فكرة فيلم النمس والإنس وتفاصيل الشخصيات

فكرة فيلم «النمس والإنس» تدور حول فكرة شخصيات من الإنس وشخصيات من النمس في إطار من الكوميديا والفانتازيا.

أما عن الشخصيات التى يجسدها أبطال العمل فيجسد الفنان محمد هنيدى دور موظف حكومى غلبان وفقير يرث مدينة ملاهي رعب ويحب عفريتة وهى الشخصية التى تجسدها بطلة العمل الفنانة منة شلبي ولكن يظهر شخص يقف عائقا أمام هذا الحب وهي الشخصية التي يجسدها الفنان عمرو عبد الجليل.

أما الفنان سليمان عيد فيجسد شخصية عفريت يتحول إلى حداية ويظل في هذا التلون طوال أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا بينه وبين بطل العمل محمد هنيدي.

فيلم عنتر ابن ابن ابن ابن شداد

يذكر أن فيلم النمس والإنس يعود به الفنان محمد هنيدي مرة أخرى إلى السينما بعد غياب دام لمدة أربع سنوات حيث إنه كان آخر أعماله في السينما عام 2017 فيلم «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد».

يذكر أن فيلم عنتر ابن ابن ابن ابن شداد هو بطولة محمد هنيدي ودرة وباسم سمرة ومحمود حافظ وعلاء مرسي ولطفي لبيب وإيمان السيد وخالد سرحان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.