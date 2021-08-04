منها «المروة».. تجهيز الشواطئ المغلقة في مرسى مطروح لإعادة فتحها

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من الشباب العاملين بشواطئ المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ورؤساء شواطئ مطروح.

جاء اللقاء بعد غلق المحافظ بعض الشواطئ والأماكن المفتوحة على الكورنيش الجديد بالأبيض، بسبب سوء الأحوال الجوية للحفاظ على أرواح المواطنين من الغرق، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة لعمل الشباب بالشواطئ وحُسن التعامل مع المصطافين والالتزام بالتسعيرة المحددة، حرصاً على سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط ومنع أي تجاوزات مع التأكيد على مسؤولية ومشاركة الجميع في الحفاظ على نجاح موسم الصيف السياحي مع أهميته الاقتصادية لأبناء مطروح، حرصاً على المصلحة العامة وسمعة المحافظة، وعدم السير وراء أي شائعات.

محافظ مطروح يشدد على تواجد المنقذين بالشواطئ

وشدد محافظ مطروح، بالأمس، على تواجد المنقذين وتوزيعهم، مع الوقوف على حالة الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج يومياً مع الإعلان عنها، ومنع دخول الشاطئ في حالة الخطر ورفع الرايات اللازمة.

إعداد وحدة إنقاذ بالشواطئ في مطروح

وأكد محافظ مطروح أنه جارٍ الإعداد لإنشاء وحدة إنقاذ كاملة تابعة للمحافظة مع توفير كل الأدوات والمستلزمات كالجيت سكاى وغيرها واختيار عناصر الإنقاذ المحترفة والعاملة بالشواطئ ذات الخبرة، والتنسيق مع حماية الشواطئ لدراسة أسباب ارتفاع الأمواج بشاطئ المروة هذا العام ومدى إمكانية إقامة ألسنة حماية.

لجنة لمراجعة تجهيزات الشواطئ

ووجه محافظ مطروح بتجهيز الشباب للشواطئ غدا الأربعاء خاصة شاطئ المروة، مع مرور لجنة من مجلس المدينة لمتابعة مدى الالتزام بكل التجهيزات وتنظيم العمل قبل عودة فتح الشاطئ حرصا على سلامة وراحة المصطافين، كما وجه بزيادة دوريات سيارات النظافة مع حُسن التعامل مع المصطافين والالتزام بالتسعيرة المحددة بجميع الشواطئ.

غلق بوابة شاطئ روميل بمرسى مطروح

وقرر محافظ مطروح إغلاق بوابة شاطئ روميل بمرسى مطروح ومنع دخول السيارات والتنسيق بشأن التواجد الأمني والمروري لتنظيم حركة السيارات ومنع أي تكدس مروري بالشواطئ، وتعيين وتوزيع المنقذين اللازمين بالشواطئ مع مسؤوليتهم كل باسمه تحت مسؤولية رئيس الشاطئ، مشدداً على توافر الأدوات مع المنقذين، وعمل لقاء دوري مع شباب الشواطئ كل شهر لمتابعة كل جديد وحل كل المشكلات.