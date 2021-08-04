لجنة فنية لدراسة أسباب تراكم المياه الجوفية بمنطقتين في «دراو»

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجنة فنية برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا، للقيام بالمعاينة الميدانية وبحث ودراسة أسباب مشكلة ظهور «البرك والمستنقعات وتراكم المياه»، بمنطقتي «الخور والشطب»، قبلى بمركز دراو، ضمن التفاعل والاستجابة السريعة لمشكلات الأهالي والمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي تصريحات صحفية أكد السكرتير العام المساعد أن اللجنة تضم استشاريين ومتخصصين من كلية الهندسة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علاوة على مسئولي الجهات التنفيذية من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان ومجلس المدينة .

وأشار إلى البدء فى تنفيذ الحل العاجل من خلال استدعاء سيارات الكسح التابعة لشركة المياه لشفط وسحب كافة كميات المياه المتراكمة في غرف الصرف الصحي والمنطقة المحيطة بعمارات الإسكان الإجتماعي، مع القيام بمراجعة وتطهير وتسليك شبكات الصرف والانتهاء منها بالكامل خلال ثلاثة أيام وتوفير أغطية لها.

وأوضح «أيمن رضا»، أن اللجنة أوصت بسرعة إعادة صيانة وتشغيل 4 آبار معطلة لتؤدي دورها فى سحب وإستيعاب المياه الجوفية للحد من تأثيرها السلبي بمساكن قرية الشطب قبلي، و فور انتهاء اللجنة من إعداد تقرير مفصل يضم كافة الأسباب والتوصيات والحلول الفنية والهندسية المطلوبة سيتم عرضه على محافظ أسوان لاتخاذ الخطوات التنفيذية للحلول الجذرية لهذه المشكلة وتلبية مطالب المواطنين المتضررين من صعوبة الدخول والخروج لمنازلهم بسبب هذه المستنقعات، بجانب خطورتها على الحالة الإنشائية للعمارات السكنية والمنازل الريفية، بالإضافة إلى تسببها في التلوث البيئى وانتشار البعوض والذباب وغيرها من الزواحف والحشرات الضارة بالمنطقتين.