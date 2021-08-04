النقل لـ«سائقي الشاحنات الثقيلة»: التزموا بطريقكم في الصحراوي

انتهت وزارة النقل، من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير الطريق، في المسافة من القاهرة إلى المنيا، وذلك بطول 230 كم، حيث شمل التطوير توسعة الطريق الرئيسي ليكون 3 حارات بكل اتجاه، وإنشاء طريق خدمة علي جانبي الطريق الرئيسي 3 حارات رصف أسفلتي في الاتجاه من القاهرة إلى المنيا، و3 حارات رصف خرساني في الاتجاه من المنيا إلى القاهرة، وطريق الخدمة مصمم إنشائيا لتحمّل الأحمال الثقيلة، خاصة للشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة وبمتابعة حركة السير على الطريق.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل الجاري تنفيذها، لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده إلى آرقين على الحدود الجنوبية بطول 1155 كيلومتر، وبتكلفة 26 مليار جنيه، وفقا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية العالمية، حيث يعتبر الطريق جزء رئيسي من محور (القاهرة - كيب تاون) المار بـ9 دول أفريقية بطول 10228 كم.

وأوضحت وزارة النقل، أنّه بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى وتشغيلها تجريبيا أمام حركة المرور، لاحظت أنّ شاحنات النقل الثقيل لم تلتزم بالسير على طريق الخدمة، وسارت على الطريق الرئيسي غير المصمم لتحمل الحمولات الثقيلة، ما قد يتسبب في ظهور عيوب بسطح رصف الطريق ووقوع حوادث، لعدم فصل حركة سير شاحنات النقل الثقيل عن السيارات الملاكي.

وتابعت الوزارة أنّها سارعت بتشكيل لجنة من هيئة الطرق والكباري وإدارات المرور المختصة بوزارة الداخلية، للمرور على الطريق اعتبارا من الثلاثاء 3 أغسطس 2021 لمتابعة حركة السير علي الطريق وضبط الشاحنات المخالفة، حيث ضبطت اللجنة عدد من المخالفات خلال الـ24 ساعة الماضية تعدت الـ20 مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

وأكدت وزارة النقل، أنّ اللجنة مستمرة في أداء عملها خلال الأيام المقبلة، لحين فرض الانضباط المطلوب على الطريق، والتأكد من التزام شاحنات النقل الثقيل بالسير على طريق الخدمة.

وناشدت وزارة النقل، قائدي شاحنات النقل الثقيل بالالتزام بالسير على طريق الخدمة المصمم خصيصا لمرورها على الطريق الصحراوي، لتأمين حركة المرور على الطريق الحيوي المهم، بفصل حركة سير النقل الثقيل عن السيارات الملاكي وحفاظا على الاستثمارات الهائلة التي أنفقتها الدولة لتطوير الطريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لردع المخالفين.