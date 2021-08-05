أخبار الطقس اليوم.. حرارة شديدة ورطوبة ورياح نشطة على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الخميس وفقًا لخبرائها، إذ يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبًا.

ويقول الخبراء إنّ هناك حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.25 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 42 27

الإسكندرية 35 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 34 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 27

الفيوم 43 25

بني سويف 43 25

المنيا 43 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31