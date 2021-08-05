مفأجاة.. 17 سيارة متاحة للمعاقين بـ3 شروط: أرخصها بـ25 ألف جنيه

تساؤلات كثيرة بين المواطنين، حول أسعار سيارات المعاقين لعام 2021، وما الشروط التي يجب المتقدم للحصول على سيارة معفاة من الضرائب، سواء كان يقودها المعاق أم المرافق له، حيث حدد قانون المرور، العديد من هذه الأمور خلال التعديل بالفقرة رقم 2 من مادة قانون المعاقين رقم 22 الخاصة بالقواعد واللوائح، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بتصدير واستيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.

3 شروط للحصول على سيارة للمعاقين

بخصوص سيارات المعاقين، حدد قانون المرور الجديد، العديد من شروط لحصول المعاق على سيارة داخل مصر، وجاءت أبرز هذه الشروط كالتالي:

- لا بد أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على سيارة معاقين، أن يمتلك تقرير يفيد بمدى إعاقته.

- يتقدم إلى الكمسيون الطبي، وعليه أن ينجح به.

- يجب ألا يقل سنه عن 18 عاما.

ما حالات الإعاقة التي يجوز للمعاق الحصول على سيارة بسببها؟

- إذا تم بتر أحد مفاصل ركبة المواطن، أو أصيب الشخص بشلل أطفال، لكن لا بد أن يملك المرض علامات واضحة بالقوة العضلية.

- إذا حدث له ضمور بالعضلات، كما يمكنه أن يحصل على سيارة إذا كان لديه تشوهات خلقية بالأطراف.

- إذا تم قطع جزء من ذراع الشخص وحصل على طرف صناعي له.

- أو إذا سقط على قدميه ولا يوجد علاج له.

أسعار سيارات المعاقين

وبعد قرار إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، انخفضت الأسعار لسيارات الخاصة بهم بشكل كبير للغاية، بالنسبة للسيارات غير المخصصة للمعاقين، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز أسعار السيارات ذات ناقل الحركة الأتوماتيك، التي جاءت كالتالي بحسب تقرير برلماني حصلت « الوطن» علي نسخة منه والتي جاءت كالتالي:

سيارات المعاقين الأتوماتيك 2021

- سيارة هيونداي أفانتيHD أتوماتيك.. 115 ألف جنيه.

أيو لاسيتي أوبترا أتوماتيك.. 90 ألف جنيه.

سيارة دايو جنترا أتوماتيك.. 78 ألف جنيه.

كيا سيراتو أتوماتيك.. 70 ألف جنيه

سيارة هيونداي لافيتا أتوماتيك.. 69 ألف جنيه.

- هيونداي أفانتي و130 أتوماتيك.. 68 ألف جنيه.

سيارة كيا مورنينج أوتوماتيك.. 65 ألف جنيه.

سيارة هيونداي أفانتي XD أتوماتيك.. 63 ألف جنيه.

سيارة كيا سبكترا أتوماتيك.. 56 ألف جنيه.

وبخصوص سيارات المعاقين التي تحمل ناقل حركة يدوي جاءت أسعارها كالتالي:

سيارة المعاقين اليدوية 2021

- سيارة أوكتافيا A5.. 90 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة أوكتافيا A4.. 60 ألف جنيه.

سيارة أوكتافيا فابيا.. 55 ألف جنيه.

هيونداي ماتريكس.. 50 ألف جنيه.

سيارة لاسيتي أوبترا.. 45 ألف جنيه.

- سيارة أفانتا إلنترا.. 40 ألف جنيه.

سيارة لانوس وجوليت تبدأ من 27 ألف جنيه.

سيارة نوبيرا تبدأ من 25 ألف جنيه.