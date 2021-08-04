أسامة ربيع: «السويس الجديدة» لعبت دورا محوريا في رفع تصنيف القناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن انضمام الكراكة حسين طنطاوي لأسطول الهيئة تخطوة مهمة نتخذها ضمن استراتيجية تنموية كاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية المختلفة، إذ أطلقت الهيئة مشروعها العملاق الذي يستهدف تطوير القطاع الجنوبي من مجرى الملاحي للقناة ونجحنا حتى الآن في تكريرك ما يقرب 4 ملايين متر مكعب من الرمال بأعلى معدلات الأداء.

هيئة قناة السويس تطور أسطولها البحري

وأضاف «ربيع»، خلال كلمة له عرضها «التليفزيون المصري»، أن هيئة قناة السويس تطور أسطولها البحري، حيث لعبت القناة الجديدة دورًا محوريًا في رفع تصنيف القناة بشكل عام، وزيادة قدراتها على مواجهة التحديات المنافسة وهو ما أظهر الحاجة الماسة لتطوير وتحديث الأسطول البحري التابع للهيئة فقمنا ببناء أربع قاطرات جديدة بترسانة بورسعيد البحرية، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال النقل البحري وتلبية متطلبات العمل في قناة السويس.

كراكة حسين طنطاوي الأحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الأمر تم في مدة قياسية لم تتجاوز العام الواحد بمعدل تدشين قاطرة كل ثلاثة أشهر، وتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلم المصري على قاطرتين منهما في شهر مايو الماضي، وتم رفع العلم المصري على عدد 2 قاطرة جديدة اليوم، بالإضافة لجهود تحديث أسطول كراكات الهيئة بانضمام الكراكة مهاب مميش في شهر أبريل الماضي والكراكة حسين طنطاوي أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

بدء تطوير أقسام الإنقاذ في هيئة قناة السويس

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أنه جرى بناء 10 لانشات جديدة للشركات التابعة للهيئة، إضافة لبدء تطوير أقسام الإنقاذ في هيئة قناة السويس من خلال التعاقد على شراء قاطرات بحرية عملاقة ذات قدرات شد كبيرة وأوناش متعددة الأغراض مجهزة للتعامل مع السفن والحاويات العملاقة ووحدات بحرية متطورة لدعم عمليات الإنقاذ، فضلًا عن انضمام 3 لانشات هي الأحدث لمكافحة التلوث البترولي.