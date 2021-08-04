ربيع: أبهرنا العالم بتعويم «إيفر جيفين».. كانت أشبه بتدخل جراحي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه يسعى من خلال استراتيجية الهيئة 2023 التطوير ومواكبة المتغيرات في صناعة السفن والنقل البحري واللوجستيات، وهي ما مكنت الهيئة من عبور أزمة استثنائية معقدة عقب جنوح السفينة «إيفر جيفن» في قناة السويس في مارس الماضي وهي الأزمة التي جاءت بمثابة إختبار لقدرات وخبرات هيئة قناة السويس على إدارة وتشغيل الممر الملاحي الأهم دوليا والذي لا يتحمل الإغلاق لساعات قليلة.

رجال قناة السويس اعتبروا تعويم السفينة مهمة وطنية يرصدها العالم

وأضاف «ربيع»، خلال كلمة له عرضها التليفزيون المصري، أنه منذ اللحظة الأولى للأزمة امتلكت الهيئة عدة سيناريوهات استباقية للتعامل مع الموقف بكل حرفية وكفاءة واقتدار وبفضل الله ودعم متواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وتصميم رجال هيئة قناة السويس البواسل الذين اعتبروا تعويم السفينة الجانحة مهمة وطنية يرصد العالم أجمع كيفية تعاملنا معها.

مررنا 422 سفنية عقب تعويم الجانحة في 4 أيام فقط

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أننا نجحنا في تعويم السفينة في وقت قياسي، بلغ 6 أيام فقط، وتمكننا من تمرير 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة شمالي والجنوبي في أقل من 4 أيام بمعدل عبور يومي تخطى الـ 100 سفينة في ملحمة أخرى تضاف لسجلات بطولات رجال هيئة قناة السويس من موظفين ومرشدين ومهندسين وعمال، لهم منا كل الشكر والتقدير والامتنان على ما سطروه من ملحمة استثنائية على مختلف الأصعدة الفنية واللوجستية الملاحية جعلت العالم بين منبهر وغير مصدق.

لم نمس بدن أو طاقم أو بضائع السفينة الجانحة

وتابع أنه جرى تنفيذ عمليات الإنقاذ والتعويم دون المساس بسلامة بدن السفينة أو طاقمها أو البضائع الموجودة عليها، كما أن السفينة تحركت عقب التعويم مباشرة اعتمادًا على محركاتها، وهو ما يؤكد أن ما قام به أبطال قناة السويس في عملية الإنقاذ كانت أشبه بالتدخل الجراحي الدقيق الناجح لأبعد حد.