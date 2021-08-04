جرحى ومصابون في مظاهرات احتجاجية بالذكرى الأولى لمرفأ بيروت

في الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس العام الماضي، اندلعت أعمال شغب إثر مواجهات في محيط مجلس النواب اللبناني بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب من أمام مبنى بلدية بيروت قرب جريدة النهار اللبنانية، بعد أن عبر عدد من اللبنانيين عن غضبهم من تأخر نتائج التحقيقات الخاصة بالحادث.

وندد المتظاهرون بالأوضاع السيئة في لبنان، تزامنا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وبحسب وصف نضال معروف، أحد أفراد الدفاع المدني الفلسطيني المتعاون مع الدفاع المدني اللبناني، لـ«الوطن» بلغت أعداد المحتجين نحو 100 شخص.

وإلى جانب الـ100 شخص المحتجين أمام امام مبنى بلدية بيروت، تجمع أمام مبنى العزارية حوالي 200 شخص للتنديد بتأخر نتائج التحقيقات والكشف عن المتورط في انفجار مرفأ بيروت، بحسب وصف نضال.

وأسفرت ‏تظاهرات ‎بيروت اليوم، بحسب رواية فرد الدفاع المدني الفلسطيني المشارك في إنقاد المصابين، عن سقوط 6 جرحى في حالة متوسطة، تم نقلهم إلى المستشفى من وسط بيروت، و 3 جرحى جرى نقلهم من منطقة الجميزة، و45 مصابًا جرى إسعافهم في المكان نفسه.