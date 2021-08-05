يتبقى أقل من 48 ساعة.. موعد وشروط والأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات

خلال أقل من 48 ساعة، يبدأ طلاب شهادة الثانوية العامة، التقدم لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة لدخول بعض الكليات، مثل الإعلام والفنون التطبيقية وغيرها.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال التعليم، المستندات والأوراق المطلوبة وموعد التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة لدخول بعض الكليات، وشروط التقدم.

موعد بدء التقدم لاختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات

وبحسب البيان الرسمي بشأن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، ومقرر أن تنطلق الاختبارات يوم السبت المقبل الموافق 7 أغسطس الحالي.

الأوراق المطلوبة للتقدم لاختبارات القدرات

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، جرى تحديد المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يتطلب دخولها اجتياز الاختبارات كالتالي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

شروط التقدم لاختبارات القدرات للكليات

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، فاختبارات القدرات بسيطة، وتقيس استعداد الطالب لدراسة التخصص الذي اختاره، موضحًا أنّ الاختبار يتكون من 75 سؤالًا مقسمة لعدة أسئلة في الأفرع التعليمية التي درسها الطالب.

ووضعت الوزارة نموذجًا لاختبارات القدرات لكليات الإعلام والذي جاء كالآتي..

أولًا: المعلومات العامة، لمعرفة حصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطلاب التي تمكنهم من فهم العالم المحيط بهم، وبعض هذه المعلومات عامة لا ترتبط بدولة أو منطقة وبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا والأدب والأحداث الكبرى.

ثانيًا: مقاييس اختبارات شخصية وتتضمن الاختبارات النفسية والاجتماعية ولا تحتاج أي استعداد، بل يتعين على الطلاب فهم الأسئلة جيدًا والتثبت من مدى انطباقها عليهم.

ثالثًا: اللغة الإنجليزية، وهي أسئلة مما درسه الطالب في مقررات اللغة الإنجليزية سابقًا، تكشف عن مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية وقدرته على التعبير أو الكتابة الصحيحة، ويمكن للطالب أن يراجع ما سبق ودرسه في مقررات اللغة الإنجليزية.

رابعًا: المعلومات الإعلامية، وتقيس معلومات الطالب حول مدى قراءته للصحف أو مشاهدة التليفزيون أو الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة أفلام السينما أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع أسئلة هذه الفئة من المعلومات متعلقة بوسائل الإعلام والسينما من حيث البرامج والأفلام والشخصيات والمخرجين والممثلين بحيث يكون الطالب مؤهلا لدراسة الإعلام، ويمكن للطالب أن يتوقع هذه النوعية من الأسئلة بدراسة الصحف والمجلات وكتابها وملكيتها ومحطات وقنوات الراديو والتليفزيون وأشهر أعمالها.