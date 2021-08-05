لمتوسطي الدخل.. قيمة مقدم حجز شقق الإعلان الجديد بتقسيط على 30 سنة

يبحث عدد كبير من المواطنين من متوسطي الدخل، عن قيمة مقدم حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث يبدأ شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط).

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، يتاح الحجز لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبلغ قيمة مقدم جدية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من متوسطي الدخل، نحو 15% من قيمة الوحدة السكنية، ويتم سداد ثمن الوحدة السكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وفقا لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يجري سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

وأعلن البنك المركزي رسميا خلال الأيام القليلة الماضية، تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويضم الإعلان الثاني من المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وحدات كاملة التشطيب يتم تسليمها خلال 3 سنوات، للمواطنين من متوسطي الدخل، وتتكون الشقق من 3 غرف وصالة، بمساحات تتراوح بين 100 م2 :120 م2، وبأسعار تتراوح بين 471 و950 ألف جنيه.

وتُطرح الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).