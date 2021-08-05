مصروفات 10 آلاف جنيه و30 طالبا بالفصل.. ملامح مشروع الـ1000 مدرسة متميزة

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات لإنشاء 1000 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، أحد مشروعات برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص برنامج وله قانون خاص صدر في عام 2010 يتيح للقطاع الخاص الدخول مع الدولة في بعض مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامة أو الخدمات العامة، ومن بين هذه المشروعات، المدارس ومحطات المياه وصرف الصحي والموانئ البحرية.

وأضاف «حنورة» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الفكرة نشأت من أهداف محددة وخلق شريحة جديدة من المدارس تقدم خدمة متميزة وتخاطب الطبقة المتوسطة التي تتوفر لها القدرة على تعليم أبنائها في مدارس اللغات: «المتاح في السوق مدارس بـ40 ألف جنيه و50 ألف جنيه و60 ألف جنيه، ما يدفع الكثير من الأهالي إلى تعليم أبنائهم في مدارس حكومية».

وتابع رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة توفر الأراضي عن طريق مناقصات مفتوحة، ويتقدم القطاع الخاص، والتمييز يكون على الأساس الكمي، ومن يستطيع أن يقدم أقل مصروفات دراسية للطلاب: «وصلنا من خلال المناقصات إلى 10 آلاف و9 آلاف جنيه أو أقل أو تزيد لمدارس اللغات».

وأردف المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن من يحدد المواقع والاحتياج وحجم المدرسة هو وزارة التربية والتعليم، إذ أنها تشرف عليها بشكل كامل، ويكون دور القطاع الخاص الإنشاء والتمويل والتجهيز وإدارة المدرسة، والالتزام بالصيانة السنوية والدورية تحت إشراف الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد أن أي أنشطة إضافية يجب أن توافق عليها الوزارة، وهو ما ينطبق على أي زيادات، كما أن الإضافات لا يجب أن تكون إلزامية أو إجبارية على الطلاب وتكون بعد ساعات الدراسة العادية.

ولفت إلى أن أول مرحلة جرى طرحها والتعاقد عليها في عام 2019، ودخلت الخدمة في عام 2021 بواقع 9 مدارس، في القاهرة والجيزة وبورسعيد والمنوفية، والطرح الثاني يبلغ 60 مدرسة وستدخل الخدمة خلال عام 2022-2023.

وأوضح أن المدارس تكون مختلفة في الارتفاعات والأحجام والأنشطة تتنوع ما بين مدرسة وأخرى، لكن هناك حد أدنى في المساحات، وسيتم الاهتمام بالملاعب والأنشطة الفنية مثل الرسم والموسيقى والمعامل، وبالتالي فإن هناك قواعد محددة لبناء المدرسة.

ولفت إلى أن الحد الأقصى لعدد الطلاب في الفصل 30 طالبا، كما أن لكل فصل مساحة وأبعاد معينة ويجري مراقبتها قبل الإنشاء لإجازة التصميم.