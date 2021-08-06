حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يحب قضاء وقته مع الأصدقاء المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تكون حذرا في التفاوض على مسائل مهنية ومادية.. فلا تتسرع.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوّش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك القدرة على إظهار مشاعر دافئة وأحيانا مشتعلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.