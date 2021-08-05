إنجازات «رمد بورسعيد» في المؤتمر الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، مؤتمر الرمد السنوى الأول، اليوم، استعرضت فيه ما تم بمستشفي الرمد من تطوير طبى ووصول أحدث الميكروسكوبات على مستوى العالم، ما جعلها صرح متميز على مستوى الجمهورية ورائدة في مجال العيون على مستوى مدن القناة والدلتا.

تبادل الخبرات في مجال جراحات العيون

وتناول المؤتمر كل ما هو جديد في مجال جراحات العيون بداية من حالات حوّل الأطفال والشبكية والقرنية والجلوكوما «المياه البيضاء والزرقاء»،

استعراض نجاحات الرمد التأمين الصحي الشامل

كما استعرض المؤتمر نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمستشفى الرمد التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الذى تم إنشاءه منذ عامين وأحدث نقلة جديدة في مختلف التخصصات حيث استطاعت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن ترتقى بالخدمة الطبية المتميزة للمواطنين كما شهدت المستشفيات إمكانيات طبية لم تكن موجودة من قبل.

وجرى تنظيم المؤتمر برعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، و تحت إشراف الدكتورة روفانا علي مدير إدارة التسويق بالهيئة العامة للرعلية الصحية بالمقر الرئيسي.دكتورة هبة الحديدي مدير إدارة التسويق بفرع الهيئة ببورسعيد.

وشارك في المؤتمر الدكتور ممدوح عبد المجيد مدير مستشفى الرمد والدكتور سيد الطحان مدير قسم التسويق بمستشفى الرمد والدكتور محمود الديب سكرتير عام المؤتمر والمدير الطبي لمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.

حضر المؤتمر أكثر من ١٥٠ مشارك من مختلف جامعات جمهورية مصر العربية مثل القاهرة وعين شمس وطنطا والمنصورة واسكندرية وبورسعيد وأساتذة طب العيون منهم الدكتور إيهاب غنيم ودكتور طارق شعراوي ودكتور طارق قطامش ودكتور حسن مرتضي ودكتور مجدى موسى ودكتور أحمد صلاح عبد الرحيم ودكتورة نهال الشقنقيرى.

وقال الدكتور ممدوح عبد المجيد منسق المؤتمر ومدير مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية إحدي هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إنه تم إجراء أكثر من 8000 عملية جراحية بتكلفة إجمالية للخدمات الطبية أكثر من 55 مليون جنيه تحت مظلة المنظومة الجديدة.

وأضاف أنه تم التجهيز للمؤتمر منذ 3 شهور وواجهتنا عدة عراقيل وتم التغلب عليها من اجل خروج المؤتمر بهذا الشكل المشرف،واعرب عن شكره لكوكبة الأطباء الذين حضروا المؤتمر مؤكدا أن حضورهم أكبر دليل على نجاح المؤتمر مما يساعد على تبادل الخبرات من أجل تقديم خدمة طبية أفضل للمريض وضمان تطويرها.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد عقدت أمس لقاء مع العديد من المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد وذلك في إطار حرص الهيئة على رضاء المنتفعين عن الخدمة المقدمة.