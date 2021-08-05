أستاذ الأدب الإنجليزي.. أبرز المعلومات عن الكاتب الراحل بهاء عبدالمجيد

يوافق اليوم الذكرى الـ 54 لميلاد الكاتب الراحل الدكتور بهاء عبدالمجيد، الذي ولد في 5 أغسطس عام 1967، بالقاهرة، وتوفي في 13 ديسمبر 2020، إثر إصابته بفيرس كورونا، بعد أن قدم العديد من الأعمال خلال مشواره الإبداعي؛ ما أهله للحصول على جائزة الدولة في التفوق العام الجاري.

بدأ مسيرتهُ المهنيّة مدرسًا للأدب الإنجليزي عام 1989 في كلية التربية جامعة عين شمس، حصل على منحة للولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية بسانت مايكل كولودج فرمونت عام 1995، قبل أن يحصل على بعثة إلى إيرلندا لدراسة الأدب الإيرلندي بجامعة ترينتي كولون.

وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة أكسفورد البريطانية، وحصل عام 1996 على الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: «موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان» من قسم اللغة الإنجليزية، كلية التربية، جامعة عين شمس، وفي عام 2000 حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: «تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية» من الجامعة ذاتها.

مؤلفات بهاء عبدالمجيد

واقتحمَ عالم الكتابة والتأليف والنشر في التسعينات وصدر له 8 أعمال أدبية هي : «البيانو الأسود» مجموعة قصصة صدرت في 1996، رواية «سانت تريزا» التي صدرت عام 2001 ، «النوم مع الغرباء» و2004، و«جبل الزينة» في 2005، ورواية «خمارة المعبد» التي صدرت عام 2011 و«ورق الجنة» 2012 ، فضلًا عن رواية «طقوس الصعود» التي صدرت عام 2016، وآخر أعماله رواية «القطيفة الحمراء» الصادرة عام 2019.

بهاء عبدالمجيد يحصل على جائزة التفوق بعد رحيله

تُرجمت بعض أعماله للإنجليزيّة ومن بينها رواية «سانت تريزا«، و«النوم مع الغرباء» و«خمارة المعبد».

وحصل بهاء عبدالمجيد على جائزة التفوق فرع الآداب، وهي ضمن جوائز الدولة التي أعلنتها وزارة الثقافة في 1 يونيو 2021، وتعد الجائزة تتويجًا للمسيرة الإبداعية لبهاء عبدالمجيد.