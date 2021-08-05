ضبط 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق عدة نتائج إيجابية.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 32 قطعة سلاح نارى، بحوزة 30 متهما بنحو 2 بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 25 فرد محلى، 55 طلقة مختلفة الأعيرة، 160 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 49523 حكما قضائيا متنوعا بنحو: 170 حكم جناية، 16277 حكم حبس جزئى، 3210 حكم حبس مستأنف، 22862 حكم غرامة و7004 مخالفات.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: تم ضبط 103 قضايا مخدرات بإجمالى 109 متهمين ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت «13.415 كيلو جرام»، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.940 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.590 كيلو جرام، كمية من مخدر إستروكس وزنت 810 جرام كمية من مخدر البودر وزنت 608 جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الشابو وزنت 352 كيلو جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 206 جرامات، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 70 جراما، كمية من مخدر آيس 12جراما، 1092 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 13 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 340 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 27401 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 52 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.