85 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 85 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من خلال مستشفى الرمد التخصصي، التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال عام في الفترة من أغسطس 2020 وحتى أغسطس الجاري 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول لمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، والمقرر استمرار فعالياته على مدار اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة 100 طبيب من كبار أطباء الرمد الأخصائيين والاستشاريين في طب وجراحة العيون بمصر، سواء بمستشفيات الهيئة أو بالجامعات المصرية «القاهرة، المنصورة، الإسكندرية»، وغيرها من الجامعات الأخرى العريقة. الرعاية الصحية: 10 آلاف خدمة طوارئ للمرضى بمستشفى الرمد ببورسعيد خلال عام

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المرضى داخل مستشفى الرمد وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية، حيث شملت تقديم أكثر من 72 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفى «الرمد العام، الشبكية، المياه البيضاء، الحول، المياه الزرقاء، التجميل، القرنية، الباطنة»، إضافة إلى تقديم 10 آلاف خدمة طبية للمرضى من خلال قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، علاوة على إجراء أكثر من 4000 عملية جراحية للمرضى بمختلف تخصصات طب وجراحات العيون ووفق أحدث ممارسات الصحة العالمية.

وأضافت أن المؤتمر السنوي الأول لمستشفى الرمد التخصصي اليوم، يتضمن إلقاء 6 محاضرات علمية حول أحدث الإرشادات والبروتوكولات والممارسات العلاجية المعتمدة دوليًا في مجال طب وجراحة العيون، إلى جانب عقد ورش عمل لتبادل الخبرات بين الحاضرين، وعرض برامج لمحاكاة العمليات الجراحية والتدرب عليها، ومنها كيفية علاج أمراض مثل «الشبكية، القرنية، المياه البيضاء والكتاراكت، المياه الزرقاء والجلوكوما، أمراض العيون لدى الأطفال، أمراض الحول».

وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي للأطباء عن طريق تبادل الخبرات، كما يحرص على تقديم وعرض إنجازات مستشفى الرمد بعد أن أصبح منارة علمية يمتلك أحدث التجهيزات الطبية ويضم أمهر الأطباء في مجال طب وجراحات العيون، بالإضافة إلى أنه يسهم في فتح آفاق جديدة أمام شباب الأطباء نتيجة تبادل الخبرات والعمل في الاستفادة من خبرات القامات العلمية المشاركة بالمؤتمر، مما ينعكس إيجابًا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. «السبكي»: مستشفي الرمد يعمل بمعايير عالمية لتوفير خدمات علاج أمراض العيون لمدن القناة والدلتا

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزيرة الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي، التابع للهيئة ببورسعيد، قلعة من قلاع طب وجراحة العيون في مصر، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية ويضم أفضل الطاقات البشرية وأمهر الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب وجراحة العيون، لافتًا إلى أن المستشفى نموذج من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يمكن أن يحتذى به وتطبيقه بمختلف محافظات مصر، حيث إنه تم تأسيسه بمعايير عالمية لتوفير خدمات علاج أمراض العيون لأهالي محافظة بورسعيد ومدن القناة والدلتا.

كما أكد «السبكي» اهتمام الهيئة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات وتبادل الخبرات مع رواد وعمالقة الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب التعليم الطبي المستمر لرفع المستوى العلمي للأطباء، مشيرًا إلى أن البحث العلمي وتناقل الخبرات والتجارب العلمية والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية هو دستور عمل الهيئة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم وتوفير الاحتياجات الصحية للمواطنين حسب النظم الصحية العالمية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر هو ثمرة ونتاج عامين متتاليين من العمل الجاد والشاق للقائمين على العمل بمستشفى الرمد التخصصي ومواجهتهم كل التحديات وتذليل العقبات لتوفير أفضل خدمة طبية متميزة للمرضى، بما يتماشى مع معايير هيئة الرعاية الصحية ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.