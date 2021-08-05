جدول امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف في مدارس الدقهلية

اعتمد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جداول امتحان الدور الثاني لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي إلي الصف الثالث الإعدادي، وتبدأ الامتحانات يوم 14 أغسطس 2021 بامتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وتنتهي يوم 26 أغسطس 2021 بامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني بامتحان النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي «عربي – لغات» الدور الثاني 2020/2021 ، وذلك يوم 14، و15 و16 أغسطس 2021K لمدة 3 أيام فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 14 أغسطس ثم العلوم والرياضيات يوم 18 أغسطس ويختتم الامتحان يوم 16 أغسطس بمادتي الدراسات الاجتماعية و اللغة الأجنبية ومدة الامتحان لكل مادة ساعة واحدة.

وفيما يخص جدول امتحان النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي «عربي – لغات» 2020/2021 سيكون لمدة 3 أيام هي: 17 و 18 و 19 أغسطس 2021 ويؤدي الطلاب مادتين كل يوم وزمن الإجابة ساعة واحدة لكل مادة.

وجدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الاعدادي «عربي – لغات» 2020/2021 ويبدأ الامتحان يوم 21 أغسطس بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، ثم 22/ أغسطس الجبر والإحصاء، و23 أغسطس اللغة الأجنبية، و24 أغسطس الهندسة، و25 أغسطس العلوم، و26 أغسطس الدراسات الاجتماعية.

كما جري اعتماد جدول امتحان النقل للحلقة الأولي من التعليم الأساسي الصف الأول والثاني الإعدادية «للصم وضعاف السمع» الدور الثاني 2020/2021 ويمتد علي مدار 6 أيام من السبت 14 أغسطس 2021 حتى الخميس 19 أغسطس 2021

كذلك امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الاعدادي القسم المهني الدور الثاني 2020/2021 لمدة 6 أيام تبدأ من السبت 21 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الخميس 26 أغسطس 2021

وجدول امتحان النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي «القسم المهني» الدور الثاني 2020/2021 وتبدأ الامتحانات يوم السبت 14 أغسطس 2021 لمدة 4 أيام وتنتهي يوم 17 أغسطس 2021