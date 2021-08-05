عاجل.. شاب يحاول الانتحار من أعلى برج محمول بالدقهلية (صور)

صعد شاب أعلى برج شبكة تليفون محمول في ميدان مدينة الجمالية الرئيسي، بمحافظة الدقهلية، اليوم، محاولًا الانتحار، وظل أعلى العمود حوالي نصف ساعة حتى هدأ واستجاب لاستغاثات أطفاله والمواطنين الذين تجمعوا علي الأرض، مطالبين إياه بالهدوء والنزول حتى استجاب لهم وسط سعادة وتصفيق من الجميع.

الأهالي يتوسلون إلى الشاب

ونادي عدد من المواطنين على الشاب أثناء وجوده أعلى برج التليفون المحمول، قائلين: «انزل يا بني حرام عليك، انزل يا أحمد علشان ولادك»، ورددوا دعوات «استرها يا رب»، وانخلعت القلوب وهي تتابع الشاب وهو واقف أعلى البرج، حيث ألقى بتليفونه المحمول من يده، ورفع يديه إلى السماء وكأنه ينطق الشهادتين، إلا أنه فاجأهم بأنه ينزل من البرج بعد ذلك.

وأكد شهود العيان أنهم فوجئوا بالشاب ويدعى «أحمد» يصعد على أحد أبراج شبكة التليفون المحمول المرتفعة في ميدان مدينة الجمالية، وتجمهر الأهالي وطالبوه بالنزول، وحضر أطفاله إلى المكان وظل لأكثر من نصف ساعة والأهالي يترقبون نزوله.

شهود عيان: الشاب ألقى بقطعة من ملابسه وتليفونه

وقال الشهود، «قلوبنا اتخلعت مع كل حركة من حركات الشاب أعلي البرج، وخاصة عندما وقف أعلاه، ولارتفاع البرج لم نكن نسمع صوته، كما أنه ألقى بقطعة من ملابسه، ولم نهدأ حتى نزل وتسلمته الشرطة».

وقال أحد المواطنين ««أحمد» لجأ إلى محاولة الانتحار نتيجة لمصادرة «توك توك» الخاص به منذ حوالي 3 أيام، وطالب بحضور محافظ الدقهلية قبل أن ينزل، وكان خوفنا الكبير عليه أن يدوخ من ارتفاع البرج ويسقط، لكن الحمد لله تمكن من النزول».

وعلق عدد كبير من المواطنين على الواقعة بأنه فعل مثلما حدث في فيلم «أبو العربي».

وانتقلت قوة من مركز شرطة الجمالية إلي المكان، واصطحبت الشاب إلي مركز الشرطة للاستماع إلى شكواه وتحرير محضر بالواقعة.