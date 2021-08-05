زيادة 70 ألف جنيه.. «الأوفر برايس» على 5 سيارت ملاكي موديل 2021

مع بداية شهر أغسطس الجاري، ظهرت الزيادات السعرية على عدد من السيارات الملاكي موديل العام 2021 و2022 داخل السوق المحلي المصري، تحت مسمى «الأوفر برايس» بسبب قلة المعروض من الطرز وزيادة الطلب عليها، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة السيارات التي ارتفعت أسعارها مع بداية الشهر الجاري، ومنها:

فولكس فاجن باسات موديل 2021

- ارتفعت أسعار فئات السيارة السيدان، بقيمة تراوحت من 15 ألف إلى 50 ألف جنيه، حيث وصل سعر الفئة الأولى إلى 515 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 650 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 س سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

- ارتفعت أسعار فئات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بقيمة تراوحت من 25 ألف إلى 70 ألف جنيه على مختلف الفئات، حيث وصل سعر الفئة الأولى إلى 605 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 725 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر، 1400 سي سي تربو، ينتج قو قدرها 150 حصان، وعزم دوران يصل غلى 250 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

نيسان جوك موديل 2021

- ارتفعت أسعار بعض فئات السيارة الكروس أوفر المدمجة، بزيادة تراوحت من 6 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، و بدأ سعر الفئة الأولى 357.500 جنيه، والفئة الثانية بسعر 387.500 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 397.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1.0 لتر 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

هيونداي توسان موديل 2022

- ارتفعت أسعار بعض فئات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بقيمة وصلت إلى 25 ألف جنيه، و بدأ سعر الفئة الأولى من 455 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 485 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 520 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 570 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 610 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

كيا سبورتاج موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بزيادة سعرية تراوجت من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وبدأ سعر الفئة الأولى 414.900 جنيه، و الفئة الثانية بـ 459.900 جنيه، والفئة الثالثة بـ 494.900 جنيه، و الفئة الرابعة بـ 534.900 جنيه، والفئة الخامسة بـ 539.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصان، وعزم دوران يصل إلى 161 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.