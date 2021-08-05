«الرياضة» تناقش الخطة الإنشائية والاستثمارية الخمسية مع المديريات

ناقشت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أهم ملامح الخطة الإنشائية مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، خلال الفترة من «2021- 2025»، بحضور ممثل وزارة التخطيط، للوقوف على الموقف النهائي لمراكز الشباب، وتوفير ما يلزم من دعم، لتقديم أفضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقا لرؤية القيادة السياسية، التي تسعى لتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات، وتوفير حياة كريمه تليق بالمواطن المصري.

الخطة الاستثمارية والإضافية لمراكز الشباب لتلبية الاحتياجات الإنشائية لكل المحافظات

تناول الاجتماع، مناقشة الخطة الاستثمارية والإنشائية والإضافية لكل محافظة على حده، لتلبية الاحتياجات الإنشائية لكافة المحافظات طبقاً للأولويات والاحتياجات الملحة لمراكز الشباب ووفقاً للاعتمادات المتاحة من بنك الاستثمار ووزارة التخطيط.

البجيرمي: الوزارة تعكف على تطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب

وأكد الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعكف الوزارة على تطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب، لتليق بالشباب المصري والأسرة المصرية، مع التركيز على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب، من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، وفق اللوائح والقوانين المنظمة، وطبقا لنظام اقتصادي خدمي متكامل.

وأشار «البيجرمي»، إلى أن الوزارة في عهد الدكتور أشرف صبحي، تعمل بشكل تكاملي مع كل مؤسسات الدولة، وفق رؤية واضحة، تعتمد على أطر علمية جرى ربطها بأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن حجم الأعمال الإنشائية في الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير وواضح، وبفكر متجدد من خلال الاعتماد على نظام حق الانتفاع، وعدم تحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية.

وأكد مصطفى عبد المعين ممثل وزارة التخطيط ومسؤول ملف الاستثمار لوزارة الشباب والرياضة بوزارة التخطيط، أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار التكامل بين الوزارت المختلفة، وبالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تسعى إلى توفير كل احتياجات الوزارات المعنية، وفق الأولويات وتوافر الاستثمارات المتاحة، لتؤدي بشكل أفضل وتقدم كل الخدمات بصورة إيجابية، تنعكس على حياة المواطن المصري.

حضر الاجتماع محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت بمراكز الشباب، عدد من مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ومسئولي التخطيط والإدارات الهندسية بمديريات الشباب والرياضة.