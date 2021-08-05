أسامة ربيع عن فترة جنوح السفينة: «العالم كان واقف على أطراف أصابعه»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى تصنيع 4 قطع من القاطرات في ترسانة بورسعيد، موضحًا أن القاطرة تساعد السفن في عدم الخروج عن مسارها المحدد لها، كما ويساعد على مناورات السفن بسهولة ويسر في المناطق الضيقة، «دي إحنا بنعملها دايمًا في المجرى الملاحي، وكل سفينة بيكون معاها قاطرة، وكل سفينة بيكون معاها قاطرة، والسفن الكبيرة بيكون معاها قاطرتين».

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قناة السويس تعمل بشكل دائم ودوري وأبلغ دليل على ذلك هو توقف حركة الملاحة مع جنوح السفينة في المجرى الملاحي للقناة، «العالم كان واقف على أطراف أصابعه، وكل سفراء دول العالم كانت بتكلمني، وبعد تحريك السفينة جم بركولي».

وأوضح أنه وبالنسبة للكراكة حسين طنطاوي فسيكون مهمتها التكريك أسفل الأرض في المياه، وتقوم بحفر الرمال والصخور وتعمق المجري الملاحي للقناة، «ده إحنا بنحتاجه لتطوير المجرى الملاحي، وللحفاظ على الأعماق الموجودة».

وأكد أنه وصل لمصر مؤخرًا 3 مراكب خاصة بإزالة التلوث من المياه، وهي نقله نوعيه تتحرك لأي تلوث من البترول يتواجد في أي منطقة بالبحر، «الماكينة نفسها بتتحرك وعليها معداتها وبتنشرها ذاتيا، وبتعمل سيطرة على المكان وتبدأ تسحب كل المياه بالزيت، وممكن تشتغل في نهر النيل».

وتابع: «لا نقبل أن تكون قناة السويس فيها تلوث أو مواد صلبه مرميه، وكان لازم نضيف الـ3 مراكب دول علشان التحرك يكون أسرع والحلول أسرع، والتسويق بتاعنا أن قناة السويس هي قناة خضراء نظيفة وغير ملوثة وأقصر قناة على مستوى العالم».