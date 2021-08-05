المعلق الإماراتي علي الكعبي: نحب المصريين.. ممكن تمشي جنبهم فارد صدرك

قال علي سعيد الكعبي، المعلق الإماراتي، إنّه يعشق المصريين، «كلنا بنحب المصريين، وبالنسبة لنا المصريين هم القلب والصدر والضهر، أنت ممكن تمشي وفارد صدرك وجنبك مصري، ودي وصية الشيخ زايد، حكيم العرب، لما قال في جملة تاريخية لأبنائه: من بعدي عليكم أن تكونوا مع مصر، واللي بيحب العرب ملوش خيار تاني إنه ميحبش مصر، اللي عاوز يبقى عربي معندهوش خيار تاني إلا في حب مصر وعشقها» .

وأضاف «الكعبي» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الاعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه خلال تعليقه على آخر مباراة يلعبها اللاعب الكبير ديل بييرو أبكى الجميع، «كان فيه مطالبة جماهيرية بإبقاء بييرو، لكن كان قرار وتم اتخاذه، وهذه واحدة من المباريات التي يتذكرها دائما الجمهور».

وروى كواليس أول مقابلة له مع ديل بييرو وجها لوجه، قائلا إنّ اللاعب زار أبو ظبي وكان مدعوًا في حفل توزيع جوائز أقامته قناة «أبوظبي الرياضية»، ولم يكن يعلم أنّه موجودا في ذات الحفل، «جلست جنب ديل بييرو لأول مرة أشوفه على الطبيعة، وكان جنبنا شخص إيطالي وترجم له بعض الكلمات اللي قولتها في تعليق مباراة اعتزاله».