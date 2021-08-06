حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكورن بمحافظة دمياط، حملة تطهير وتعقيم فى الشوارع والطرق والميادين وبعض المصالح الحكومية والجهات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، وشملت الحملة اليوم الشوارع الرئيسية والمقرات الحكومية بقرية «الرحامنة».

وشدد وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور على تنظيم الحملات بصفة دورية ومنتظمة في كل مناطق المركز والمدينة والجهات الخدمية والمصالح الحكومية، تجنبًا لانتشار الأمراض والأوبئة، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما شنت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات والتصدي لمكبرات الصوت بكفر العرب، وصادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية.

وأشرف رئيس الوحدة، على أعمال تصليح كسر ماسورة مياه بقرية تفتيش السرو على الفور، وتم الإنتهاء منها وشفط المياه الناتجة عن الكسر.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة ياقوت أحمد ورد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإزالة العشش الموجودة بطريق المطار التابع لقرية الرياض، تحت إشراف محمد البساطي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى.

وقامت الوحدة المحلية بحملة لتطهير وتعقيم مستشفى كفر البطيخ والإرشاد الزراعي والوحدة المحلية والشوارع المحيطة بالمباني، تحت إشراف عصمت الأطروش نائب رئيس المدينة ومدير البيئة، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم المباني الحكومية.