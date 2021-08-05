ليلى علوي: «مش بفكر إني حلوة.. بفكر هاقدم إيه»

قالت الفنانة ليلي علوى، إن فيلمها الجديد «ماما حامل»، التي ظهرت فيه، بالتعاون مع الفنان بيومي فؤاد، كان دورها الزوجة الودودة، التي دائما ما تظهر مشاعرها وزوجها مهما طال بهم الزمان، «عاجبني دور بيومي أوي وهو لعبه هايل، وأي واحدة هاتشوف الفيلم هتتمنى إن جوزها يعمل كده، وبيومي أضاف كتير للشخصية».

وأضافت «علوى»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على فضائية «CBC»، أن الدور الذي لعبته بالتعاون مع «فؤاد» مؤخرا هو مثال لعدد من الأزواج المصريين، «هما قليلين بس موجودين، والفيلم ده إن شاء الله يكترهم».

وأوضحت أنها لم تفكر أبدا في ما إذا كانت جميلة المظهر الخارجي من عدمه، ولكنها دائما ما تفكر فيما بداخلها وما يرضيها، «دايما بفكر أنا إيه، وهنجز إيه وورايا إيه، وكنت بتضايق لما بيقولوا بتشتغلي علشان حلوة، وكنت عايزة أدوار مبهدلة فيها أو مختلفة، وده اللي أنا عملته».

وأكدت أنه ومنذ عام 1984 وحتى عام 1987 عملت مع عدد كبير ممن المخرجين الكبار الذين أثروا حياتهم الفنية بالكثير من المحطات الهامة، «من سنة 1987 أخدت قرار بأني مش هعمل دور شبه التاني، وكنت عايزه أفاجئ الناس دايما بأدوار مختلفة وشخصيات وأفلام غير مشابهة».