ضربها بـ«وابور جاز».. شاب يقتل عمته بعد تربيته 20 سنة

احتضنته في بيتها بعد وفاة والدته التي تركته منذ نعومة أظافره، لتتولى شقيقة والده رعايته، حتى صار شابًا، وبدلًا من أن يرد الجميل إلى عمته التي كرست حياتها له، قرر سرقتها وقتلها، للاستيلاء على أموالها ومشغولاتها الذهبية، لتنته حياة «العمة» على يد ابن شقيقها الذي ظل يضرب فيها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة و تحولت لجثة هامدة.

شاب يقتل عمته في الشرقية

الشاب «محمد.ح»، 27 عامًا، استباح روح عمته التي كانت بمثابة الأم بعد وفاة والدته، إذ فارقت المجني عليها «ناهد. ح» صاحبة الـ55 عامًا الحياة بمنزلها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذي ظل يحمل بداخله أفكار إجرامية دفعته لقتل عمته.

اعتدى الشاب المتهم على عمته المجني عليها بالضرب وخاصة على رأسها باستخدام «بوابور» وغادر البيت، وكأنه لم يفعل شيئَا ثم عاد مرة أخرى بعد مرور بضع ساعات وجدها جثة هامدة غارقة في دمائها.

القبض على المتهم

حاول الجاني إبعاد التهمة عن نفسه لكنه فشل وجرى إلقاء القبض عليه من قبل رجال المباحث الذين انتقلوا إلى مسرح الجريمة، فور تلقي بلاغ يفيد بالعثور على جثة امراة خمسينية داخل شقتها، وكشفت التحريات أن ابن شقيق المجني عليها هو مرتكب الجريمة، واعترف أمام رجال المباحث والنيابة العامة بتفاصيل جريمته التي ارتكبها في حق عمته، وأنه ذهب لها بهدف سرقتها واستغل وجودها بمفردها، وقام بضربها بعد أن قاومته.

سرقة بهدف تعاطي المخدرات

وبينت التحقيقات أن المتهم أحضر الـ«وابور» غاز لضربها على رأسها وسرق منها مبلغ مالي، ثم أخذ «البوابور» الذي استخدمه في الجريمة لغسله على مقهى اعتاد الجلوس عليها لكنه تركه وغادر، وحاول إبعاد التهمة عن نفسه لكنه فشل في إخفاء جريمته، وأكد أنه كان يريد الأموال لشراء المخدرات لتعاطيها.