ليلى علوي: «بحط جزء من زكاتي سنويا للغارمات وربنا يسهلها على كل الناس»

علقت الفنانة ليلى علوي، على مشاركتها في حملة الغارمات «خلاويص»، قائلة: «بقول يارب يسهلها على الناس كلها، الواحد اتعلم إن لما ييجي يطلع الزكاة بيطلعها في كذا حتة، وأنا وأمي الله يرحمها كنا بنحط سنويا جزء للغارمات».

واستقبلت الإعلامية منى الشاذلي، والجمهور، ضيفتهم بالتصفيق الحار، وقالت «الشاذلي»: «يا ليلى يا ويلي يا ليلى.. بمنتهى المحبة والإعجاب، إحنا بنحبك أوي»، مضيفة: «ليلى علوي خطفت قلوب الناس من أول يوم ظهرت فيه في السينما وحتى هذه اللحظة، نحن لا نتحدث عن جمال وحضور فقط، ولكن حالة نجومية دائمًا».

وحلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت عن حياتها الفنية والشخصية.

وكانت الفنانة ليلى علوي، قد عادت إلى السينما بفيلم «ماما حامل»، بعد غياب دام نحو 5 أعوام، منذ فيلمها «الماء والخضرة والوجه الحسن»، الذي عُرض عام 2016.

«ماما حامل»، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، هدى الأتربي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية.

وتدور أحداث فيلم «ماما حامل»، في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي طفلين، بعد إنجابها لعدد من الأبناء، وصنف جهاز الرقابة الفيلم «فوق 12 عامًا» لاحتوائه على بعض المواقف الكوميدية التي لا تتناسب مع من هم أقل من هذا العمر.

وتعاقدت الفنانة ليلى علوي، على فيلم جديد بعنوان «200 جنيه»، وهو بطولة مشتركة، ويضم أكثر من نجم، منهم هاني رمزي وإسعاد يونس وأحمد رزق ومحمد فراج وعمرو عبد الجليل ونيللي كريم وآسر ياسين وخالد الصاوي.