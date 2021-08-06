«التعليم» تعلن مواعيد عقد اختبارات القبول بالمدرسة الفنية التكنولوجية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، موضحة أنه سيتم عقد الامتحان للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة، يومي الأحد والاثنين الموافقين 8 و9 أغسطس الجاري، وذلك للطلاب الذين انطبقت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات التعليمية.

وأضافت الوزارة، أن الاختبارات ستجرى بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة موقعها الإلكتروني الرسمي، لطباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة، مؤكدة ضرورة إرتداء الكمامة الطبية بمقار المراكز لأداء الامتحانات.

ويمكن الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية من خلال هذا الرابط.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، فى تصريح سابق بأن التقديم للمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، يتم على أساس درجات الطالب التي حصل عليها في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني فقط، موضحة أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا على مستوى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات.

وأضافت الوزارة، أنه تم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أن العام الدراسي الجديد يبدأ من 9 أكتوبر 2021، مؤكدة أنه سيتم تحديد آلية حضور الطلاب للمدارس وفق الوضع الوبائي في تلك الفترة، لافتة إلى أنه يجرى حالياً تحديث جميع المقررات الدراسية لمواكبة التطورات الراهنة.

«شوقي»: يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من المنصات التعليمية

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تطعيم جميع المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الوزارة كثفت من جهودها للانتهاء من تحديث جميع المقررات الدراسية وإضافة مقررات جديدة للطلاب، وأن عملية التعليم في الوقت الحالي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وحث الوزير الطلاب وأولياء الأمور على ضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها مثل منصة بنك المعرفة المصري ومنصة حصص مصر وقناة مدرستنا بالإضافة إلى منصة إدارة التعلم ومنصة البحث المباشر لفهم نظام التعليم الجديد.