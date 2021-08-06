تسليم معدات المحطات الوسيطة بالفيوم والبحيرة بتكلفة 32 مليون جنيه

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بتسليم معدات المحطة الوسيطة الثابتة بيوسف الصديق بمحافظة الفيوم والمحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

محطة يوسف الصديق

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المحطة الوسيطة بيوسف الصديق تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بالبحيرة تتكون من 5 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و8 حاويات سعة 24 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 17 مليون جنيه.

تدريب السائقين

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سبق وتم تدريب السائقين بالمحافظتين على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأشار شعراوي إلى وجود تنسيق ومتابعة يومية من الوزارة مع المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام في عمليات التشغيل، مشيرا إلى حرص الوزارة على سرعة رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفي جميع التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والميداني.

تحسين مستوى النظافة

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أن الحكومة تسابق الزمن لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لجميع المحافظات وتحسين مستوى النظافة لتحقيق رضا المواطن، وأشار الوزير إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للانتهاء من مشروعات البرنامجين الأول والثاني من المنظومة.

وأضاف شعراوي أن هناك متابعة مستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكل مستجدات منظومة المخلفات لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت في تلك الخدمة المهمة.