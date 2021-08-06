تفاصيل جديدة في مقتل فتاة العجوزة: 30 دقيقة بشقة المتهمة كشفت الفخ

قررت جهات التحقيق، استدعاء سيدة ثلاثينية تدعى «جالا» وزوجها، لجلسة تحقيق جديدة في واقعة مقتل فتاة العجوزة وتقطيع جثمانها، انتقامًا منها بعد أن رفضت إقامة علاقة مع زوج صديقتها داخل شقة الأخيرة في مدينة 6 أكتوبر، وبينت تحقيقات النيابة أن فتاة العجوزة رفضت العلاقة بعد اكتشافها أنها وقعت في فخ نصبته صديقتها لها، بعد أن أوهمتها أن لديها ثري عربي يرغب في قضاء ليلة معها نظير مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، فذهبت الفتاة التي تدعى «نوسة» إلى شقة صديقتها واكتشفت الخديعة وكان عقابها القتل.

حيلة الشاب الخليجي

وأفادت التحقيقات أن فتاة العجوزة جلست مع صديقتها قرابة 30 دقيقة داخل الشقة التي اعتادت زيارتها فيها، وبعدها سألت عن الشاب الخليجي لكن صديقتها ضحكت وقالت لها «خليجي إيه كنت بضحك معاكي خليكي مع جوزي شوية»، فاستشاطت الفتاة غضبًا وهمت في الانصراف لكن زوج صديقتها وقف أمامها، وبدأ يتحسس مواضع جسدها وطلب منها إقامة علاقة معه، لكنها رفضت وتمسكت بالانصراف، فاعتدى عليها بالضرب بمطواة بمعاونة زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

خطة الاغتصاب

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن صديقة المجني عليها خططت لجريمة اغتصاب صديقتها قبل 48 ساعة مع زوجها، واتفقت معه على استدراج الفتاة إلى الشقة وتقديمها له لإقامة علاقة حميمية معها، وتقوم هي بتصوير تلك الواقعة بالفيديو حتى تستخدمه في إذلال صديقتها خلال عملهما في الملهى الليلي بالعجوزة بسبب الصراع على الزبائن، خاصة وأن الفتاة المجني عليها أكثر جمالًا من صديقتها المتهمة بقتلها، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهمين أعادتهما المباحث إلى محبسهما تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.