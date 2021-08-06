غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة، اليوم، بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس، للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، أسفرت عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بشارع الشونة وعزبة عمران والتحفظ على الأدوات الموجودة بالمراكز من كراسي وطرابيزات و تحرير 3 محاضر لأصحابها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان محافظ الشرقية، أصدر القرار رقم 3428 لسنه2021 بتشكيل لجنة للمرور بصفة دورية على كافة مراكز الدروس الخصوصية والحضانات والمكتبات للتأكد من غلقها وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلي جانب آخر شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة لضبط الشارع ورفع الإشغالات، أسفرت عن ضبط أحد المقاهي المخالفة بقرية بهنباي لتقديم الشيشة للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف كما تم رفع 12 حالة إشغال طريق متنوعة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لإزالة الإشغالات بامتداد ميدان الشهداء حتى مدخل الإبراهيمية لفك الإختناقات المرورية وعودة الإنضباط لشوارع المدينة والميادين العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وخفض الإزدحام والتكدس بالمنطقة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بغيته والقسم الهندسي بحمله إزالة كلية لعدد 2مقبرة مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية بعزبة اسعد التابعة لقرية الشولية بالوحدة المحلية بغيتة علي مساحه 24 متر.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالعدلية و القسم الهندسي بالوحدة بإزاله وفك شده خشبيه لسقف الدور الثاني علوي بعزبة المحامي بقرية كفر اكياد التابعه لوحدة العدليه علي مساحه 100 متر وتمت الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.