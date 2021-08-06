«مميش»: القناة الجديدة كانت سببا في تطوير أسطول الهيئة

قال الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات البحرية، إن فكرة قناة السويس الجديدة جاءت بعد جلسات مع مهندسي هيئة قناة السويس لمحاولة إيجاد حل جذري لأزمة شحوط السفن ومنع تعطل المجري الملاحي.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المخطط الزمني للمشروع كان من المفترض أن ينفذ خلال 3 سنوات إلا أن الرئيس أمر بتنفيذه خلال عام واحد: «لما عرضت الفكرة أول مرة جاء الرد عليا بشكرا فقط، وتوقعت أن المشروع لن ينفذ وفي اليوم الثاني جائني اتصال من الرئيس وطلب بدء التنفيذ وعقد الاجتماعات التجهيزية».

وأوضح «مميش»، أن فكرة تمويل المشروع من شهادات استثمارية كانت فكرة رئيس الجمهورية وطلب عرض الشهادات على المصريين لشرائها مقابل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وتم جمع المبلغ خلال 8 أيام فقط، لافتا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة كان أحد الأسباب الرئيسية في تطوير ودعم هيئة قناة السويس بمعدات وكراكات جديدة لمواكبة التطور السريع في صناعة السفن وحركة الملاحة العالمية.

وتابع: «الهيئة كانت في أمس الحاجة للتعاقد علي كراكات جديدة ضخمة وعملاقة وتعاقدت بالفعل علي بناء كراكتين من أحدث كراكات الشرق الأوسط وتم إطلاق اسمي على إحداهما والأخرى تم تدشينها قبل يومين حملت اسم المشير حسين طنطاوي».

وعن أصعب المواقف في مشروع حفر قناة السويس قال إن الكراكات كانت تسابق الزمن لإنهاء مهمة الحفر، ومساء أحد الأيام انهار أحد الجسور وتداول بعض المواطنين شائعات عن وفاة 250 شخص: «الموقف كان كبير وانتقلت علي الفور إلي المكان للاطمئنان علي العاملين واكتشفت أن الحادث لم يسفر عن وفيات أو إصابات أو أي خسائر في الأرواح».