بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط مباحث الدقهلية 2021

اعتمد اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية التي أجراها اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، وتضمنت رؤساء الأقسام بإدارة البحث الجنائي ورؤساء فروع البحث الجنائي ومفتشي المباحث ورؤساء وحدات المباحث بالمراكز والأقسام.

«خضر» وكيلاً لإدارة البحث الجنائي.. و«رفعت» رئيسًا لقسم التحريات

شملت الحركة تولي العميد علي خضر، وكيل إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد رفعت، رئيس قسم التحريات، والمقدم حسن حماد، رئيسا لقسم التحريات، والمقدم عصام القشلان، وكيل قسم التحريات، والعقيد هيثم الكروري، رئيسا لقسم جرائم الأموال العامة، والمقدم محمد فوزي، وكيلا لقسم جرائم الأموال العامة، والعقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، والعقيد هشام الهلالي، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، والعقيد هاني أبوليلة، رئيسا لمباحث التموين، والرائد أحمد عوض، وكيلا لمباحث التموين، والرائد مصطفى موافي، رئيسا لقسم المساعدات الفنية، والرائد عمار الجداوي، وكيلا لقسم المساعدات الفنية.

وتضمنت الحركة العقيد هيثم منصور، رئيسا لفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والعقيد حسن قاسم، رئيسا لفرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، والعقيد محمد الحسيني، رئيسا لفرع شرق الدقهلية، والعقيد خالد القاضي، رئيسا لفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية.

وشملت الحركة أيضا العقيد أحمد فريد، مفتشا لمباحث قسمي أول وثاني المنصورة، والعقيد محمد منير العدل، مفتشا لمباحث مركز المنصورة ومحلة دمنة، والمقدم محمود اللوزي، رئيسا لمباحث مرور الدقهلية، والنقيب سعد محمد سعد عبدالله، وكيلا لمباحث المرور، والنقيب محمد أبو النجا، معاونا لمباحث المرور.

وجرى الإبقاء على المقدم أحمد مروان شبانة، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة، والرائد أحمد توفيق، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة، والرائد حمدي الطنبولي، رئيسا لمباحث مركز شرطة طلخا، والرائد صلاح عودة، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، والرائد أحمد طلعات، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد يوسف صبري، رئيسا لمباحث مركز شرطة بلقاس.

«الشورى» لمباحث المنصورة ثان.. و«زين» لـ الجمالية

وشملت حركة رؤساء وحدات المباحث: الرائد عبدالحميد الشورى، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، الرائد أحمد زين، رئيسا لمباحث الجمالية، الرائد أحمد العزب، رئيسا لمباحث منية النصر، الرائد أحمد شومان، رئيسا لمباحث الستاموني، الرائد محمد البنا، رئيسا لمباحث مركز شرطة دكرنس، الرائد محمد الشربيني، رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة، الرائد على فتحي السعيد، رئيسا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة، الرائد كريم عبدالرازق، رئيسا لمباحث مركز شرطة أجا، الرائد أحمد الشورى، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت غمر، الرائد رامي أبو شتيه، رئيسا لمباحث مركز ميت غمر، والرائد نصر الدين نجم، رئيسا لمباحث السنبلاوين.