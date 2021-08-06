صندوق السكان بالأمم المتحدة: المجتمع المصري شاب ويجب تدريبه

قالت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، إن المجتمع المصري يبلغ تعداد فئة الشباب فيه لـ60% من تعداد السكان الكامل، ما يعكس بأن المجتمع المصري مجتمع شاب يجب على الدولة تنظيم المبادرات للاستفادة من هؤلاء الشباب عبر التدريب وإشراكهم في الأعمال المجتمعية المختلفة.

وأضافت «ميير»، خلال استضافتها ببرنامج «لقاء خاص»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه يجب على المجتمع إعطاء دفعة قوية للسيدات في المجالات الاقتصادية كالمشروعات الصغيرة، وكذا استثمار قدراتهن في مختلف العمال لتحقيق مبدأ المساواة، وذلك لأن اليد العاملة من النساء المصريات قليلة للغاية، حيث ويجب أن نستثمر قدرات الفتيات أقل وأكبر من 18 عاما، كما ويجب حمايتهن من الأذى الذي قد يتعرضون إليه.

ولفتت إلى أن الفن والمسرح لهما عظيم الأثر في إيصال فكرة التغيير للمجتمع للمساعدة في التطوير، وذك عبر إرسال رسائل قوية ومهمة كقضية الختان والتنديد بها والعمل على إنهائها بشكل كامل في المجتمع المصري.

وأوضحت أن مثل تلك القضية قد انحسر أعدادها بشكل لافت للنظر بسبب مثل تلك الأعمال ودور الإعلام المهم والضروري في مناقشة تلك الظاهرة الخطرة على الفتيات، مشيدة بدور الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في توعيه المجتمع بمخاطر مثل تلك الظاهرة، وتنمية روح التأسيس التعليمي والتأثير الابتكاري.

وأكدت أنه وفي حال كانت الزيادة السكانية شابة في أي من المجتمعات فستنمو مستقبلا، ولكن يجب أن نتعايش مع الحقيقة الواقعة ونتعامل مع الأفراد بوضع العبء الأكبر عليهم لتغيير العقلية المصرية، وحتى يكون لدى السيدات الحرية والإمكانية لتحديد النسل عبر استخدام وسائل لمنع الحمل، حيث إن مثل تلك الأمور ستساعد مصر في تحسين مستقبلها عبر الحد من الزيادة السكانية.