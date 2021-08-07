يواصل طلاب الثانوية العامة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2021 في مصر، وذلك في أسبوعها الثاني من انطلاقها، حيث أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من النقاط الرئيسية حول اختبار القبول بالجامعات الهلية الجديدة وذلك عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة " رابط "، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مؤكدة أنه تم تيسير عملية اختبار القبول بالجامعات الأهلية 2021 في مصر و تقسيمها لعدد من المجالات.

تعرف على اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2021 في مصر: رسومها 750 جنيها

وعن اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2021 في مصر، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقسيم مجالات اختبارات القبول النظرية وبرامجها المختلفة إلى 5 قطاعات مختلفة «العلوم الأساسية والعوم الهندسية والعلوم الصحية والدراسات الإنسانية والفنون»، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الاختبارات المتعلقة بقطاع الفنون والعمارة والتي يجرى عقدها بعدد من الجامعات، وأكدت وزارة التعليم العالي أنه يحق للطالب التسجيل في أكثر من قطاع لإجراء اختبارات القبول 2021 .

وعن رسوم اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2021 في مصر، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد إتمام عملية التسجيل لاختبارت القبول 2021، سيتم تحديد جميع القطاعات التي يجب أن يتقدم لها الطالب وذلك لاختبارات القبول بها، موضحة أنه سيتم سداد مبلغ 750 جنيها مصرياً لتسجيل الدخول لاختبار القبول وذلك للقطاع الأول، وأن يتم سداد مبلغ 500 جنيه مصري لتسجيل الدخول لاختبارات القبول 2021 لأي قطاع آخر.

وعن تفاصيل اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2021 في مصر، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتمثل في الاختبار المعرفي واختبارات "نقدية ومعرفية "، واختبارات لغة إنجليزية وغيرها من الاختبارات المتعلقة بالتخصصات.