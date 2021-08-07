جدول امتحانات الدور الثاني للأول والثاني الثانوي بالغربية (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية العشرة.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تجهيز اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع المطهرات لتأمين حياة الطلاب ومراقبي اللجان، والحد من أخطار فيروس كورونا.

وأشار وكيل التعليم إلى مناقشته الملف الوظيفي للعاملين بالتربية والتعليم، واستكمال المرحلة الثانية منه مع مسؤولي شؤون العاملين بالمديرية، مشيرًا إلى ضرورة استكمال هذه المرحلة خلال خمسة أيام من تاريخ الاجتماع.

تحديث قاعدة بيانات العاملين على موقع التنظيم والادارة

ووجه «حسن» وكيل وزارة التنظيم والإدارة بضرورة الانتهاء من تلك المرحلة حتى يمكن تحديث القاعدة بعد ذلك على موقع التنظيم والإدارة، وبعد الانتهاء سيتم تسليم جهاز «لاب توب» لمسؤولي التحديث في الملف الوظيفي لتحديث ذلك «أون لاين» على الموقع، وسيتم إلغاء التعامل الورقي، وسيكون التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة.

وقدم «حسن» الشكر لفريق العمل لمركز المعلومات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، لمجهوداتهم المتميز في إدخال البيانات خلال الفترة الجارية.