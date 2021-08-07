3 مراكز لتطعيم الراغبين في السفر إلى الخارج بلقاح كورونا بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تخصيص 3 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا، في مركز صحي القوصية، ومكتب صحة أول أسيوط، ومكتب صحة أبوتيج، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلًا عليهم ومنعًا للتزاحم.

وأشار المحافظ، خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن من سبق وسجل على موقع وزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg ومعه رقم الطلب، يقوم بالاتصال على الخط الساخن (15335)، لتعديل مكان التطعيم إلى مركز تطعيم المسافرين، وستصله رسالة بموعد ومكان التطعيم، ومن سبق وتم تطعيمه بجرعتي لقاح ومعه كارت معتمد يقوم بالتوجه إلى أقرب مركز تطعيم مسافرين لاستبدال الكارت بآخر مؤمّن عليه رمز الـ«QRK» بعد دفع الرسوم المقررة، أما من حصل على جرعة واحدة فعليه الانتظار حتى حصوله على الجرعة الثانية في الموعد الذي سيتم إرساله من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، علمًا بأنه لايمكن تبكير الجرعة الثانية (بحد أدنى 85 يومًا من الجرعة الأولى للقاح استرازينكا).

وذكر الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن وزارة الصحة حددت الرسوم المقررة لتطعيم المسافرين بـ100 جنيه للشهادة المؤمنة التي عليها رمز «QR»، و250 جنيهًا لقيمة جرعة التطعيم للجرعة الواحدة، علمًا أن اللقاحات التي سيتم توفيرها بمراكز تطعيم المسافرين هي سبوتنك الروسي (جرعتان) وفايزر بايونتك (جرعتان)، وجونسون الأمريكي (جرعة واحدة).

كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.