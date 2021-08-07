صرف 5.6 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 526 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2520 شاباً، وتوفير 336 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 823 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام، مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضى بالتفتيش على 380 منشأة ، فضلا عن القيام بـ9 حملات تفتيشية، أسفر عنها تحرير 163 محضراً سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و12 ندوة توعية «إعرف - إحمي نفسك»، فضلاً عن بحث 44 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 22 منحة مولود جديد بإجمالي 44 ألف جنيه، و4 منح زواج بـ12 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية «علاج - عمليات جراحية صغرى» لـ16 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 28 ألفاً و18 جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 4 ملايين و 954 ألف جنيه لـ5063 عاملاً مسجلاً.

وأوضح أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1106 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2533 عاملاً، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، تم إحالة 22 شكوى منها للقضاء، و 12 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 150 منشأة.