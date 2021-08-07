ما سعر رغيف الخبز لصاحب المخبز؟.. رئيس «شعبة المخابز» يجيب

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ تكلفة سعر رغيف الخبز لصاحب المخبز تصل إلى 18 قرشًا متوسط تكلفة إنتاجه والتي تشمل السولار والعمالة، مضيفًا أنَّ صاحب المخبز يعد منتجًا للرغيف بالتعاون مع الدولة، وهو منفذ لقرارات وتوجيهات منظومة لمنظومة الخبز، منوهًا إلى أنَّه لا يستطيع أي صاحب مخبز أن يتخطى التسعير الجبري من الدولة لرغيف الخبز.

«حماد»: قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم تأخر كثيرا

وأضاف «حماد»، أنَ سعر رغيف الخبز لصاحب المخبز سيتمّ تحريكه أيضًا بعد تحريك سعر رغيف الخبز للمواطن، معتبرًا أنَّ قرار تحريك سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة هو قرار تأخر كثيرًا لأكثر من 30 عامًا.

وعن مدى إمكانية أن يتمّ تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدى مثلما يتمّ في منظومة السلع ببطاقة التموين، قال «حماد»، إنَّه يستبعد أنَّ يحدث ذلك في الوقت الحالي، قائلًا: «أعتقد أن الدولة غير مستعدة حاليًا أن يتمّ تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي لأن ذلك هي مرحلة نهائية لتحرير سعر الرغيف، وأن ميزانية الدولة لا تتحمل حاليا ضخ أموال نقدية شهرية للمواطن كبديل عن دعم الخبز».

وعن الفرق بين سعر رغيف الخبز لصاحب المخبز وسعر رغيف الخبز للمواطن وتكلفة إنتاجه على الدولة، أوضح «حماد»، أنَّ صاحب المخبز هو جزء من الدولة وينفذ سياساتها، وجميع المخابز البلدية تلتزم بما تقرّه الحكومة أو وزارة التموين، لذا فإن زيادة سعر رغيف الخبز بشكل عام أمر لابد منه وتأخر كثيرًا.

ونوه إلى أنَّ سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة ربما يصل إلى 10 قروش من السعر المعمول به حاليًا وهو 5 قروش للمواطن المقيد على بطاقات التموين، مؤكّدًا أنَّه مهما زاد سعر رغيف الخبز، فإن الدولة ستحافظ عل المواطن البسيط، قائلا: «صعب جدًا أن تفكر الدولة في بيع الرغيف للمواطن البسيط بتكلفة إنتاجه».

وتابع: «الدولة تنفذ الطرق الممكنة والمتاحة بما لا يضر الصالح العام لتحسين حياة المواطنين وخصوصا محدوي الدخل»، مؤكّدًا أنَّ التخطيط النهائي والدراسات الخاصة بسعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة لا بد أن يشعر به الجميع حفاظا على ميزانية الدولة.