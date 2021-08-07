إيقاف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث للمترو من اليوم وحتى الأربعاء المقبل

أعلنت شركة RATP الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق - الخط الأخضر أنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد، والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو فقد تقرر إيقاف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث للمترو، وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور

وذلك ابتداء من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعي بكامل طاقتها وفي مواعيدها المعتادة.

وذلك ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

هذا وقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسيير أتوبيسات نقل عام خلال الفترة المذكورة لمستخدمي هذه المحطات تيسيرا على المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال المشار إليها.