دعم فني ومالي.. كيف يستفيد المزارعون من مبادرة التحول للري الحديث؟

تتبنى الدولة المصرية استراتيجية قومية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم استخدام الموارد المائية عبر العديد من المبادرات والقرارات وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات مثل بناء محطات تحلية المياه، والمشروع القومي للتبطين الترع وغيرها من المشروعات.

أحدث الخطوات التي أقدمت عليها الدولة في هذا الإطار هي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ مبادرة تطوير الري والتحول إلى الري الحديث.

«الوطن» ترصد في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة للبروتوكول:

1- هذا التعاون يأتي في ضوء توجُّه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

2- توفير سبل وآليات التحوُّل من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية.

3- دعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.

4- يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

5- توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها.

6- تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

7- توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الري الحديث.

8- تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين في وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحوُّل من الري بالغمر إلى الري الحديث.

المستفيدون من البروتوكول:

1- أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا في المناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبَل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التي تضم في عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي.

2- يستفيد به الأفراد المالكون طبقًا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أي من وزارتي الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضي ووفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

التنفيذ

1- تتولى وزارتا الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تُروى بالغمر في المناطق المستهدفة بالتحديث.

2- تحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث.

3- الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقي وشبكات الري الداخلية.

4- إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية في الوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم في تكاليف الأعمال.

5- تتحمَّل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يُمنح للجمعيات والمزارعين.

6- البنوك الممولة تتلقَّى طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقًا بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة.

6- يتولى البنك توفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.

7- إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية.